Genderwahnsinn: Aus Gast wird „Besuchsperson“

„Zukünftig soll in der Verwaltung des Landes Kärnten so formuliert werden, dass sich alle Geschlechter angesprochen fühlen“, erläutern Landeshauptmann Peter Kaiser (SP), Landesrätin Sara Schaar (SP) und Landesamtsdirektor Dieter Platzer in ihrem Vorwort. Geschlechter gibt es übrigens drei, denn das Binnen-I wird verboten, weil es „dem dritten Geschlecht keinen Platz einräumt“.