Familie verzweifelt: „Papa geht es sehr schlecht!“

Hoffnung schwindet

Kerzen flackern als Zeichen der Hoffnung am Adventkranz. Doch diese Flamme ist für Nicole Hodzic am Erlöschen – sie muss den 39-Jährigen unter Aufbietung schwindender Kräfte 24 Stunden am Tag umsorgen. Anspruch auf Pflegegeld (Ärzte attestieren die hohe Stufe 7!) oder einen entsprechenden Heimplatz hat der gebürtige Bosnier nicht – und das, obwohl er in Österreich gemeldet ist. Ein entsprechender Einspruch bei der PVA kann Monate dauern. Mama Nicole hofft inständig auf eine unbürokratische Lösung: „Sonst stehen wir vor dem finanziellen Nichts.“