Range Rover: Stark, luxuriös - im Detail geht mehr

Trotz seiner schieren Größe bietet der Brite nicht gerade opulente Platzverhältnisse im Innenraum, jedenfalls in der Ausstattungsversion Autobiography. Diese beinhaltet unter anderem die Loungesitze samt spezieller Abtrennung vom Kofferraum. So bequem die Sessel sind, so viel Platz brauchen sie auch. Mit der Kniefreiheit ist es da nicht weit her - ungewöhnlich bei einer Fahrzeuglänge von 5,05 Meter und drei Meter Radstand. Lösung: entweder ein niedrigeres Ausstattungsniveau wählen - oder die Langversion mit 20 Zentimeter mehr Radstand und Außenlänge.