Schutzengel verhinderte die ersten Lawinenopfer

Drama vor einem Jahr

In den Stubaiern und Kalkkögeln wurden zuletzt mehrmals Personen von Lawinen mitgerissen. Alle Zwischenfälle endeten jedoch zum Glück glimpflich. Am Sonntag jährt sich übrigens zum ersten Mal der tragische Lawinentod eines 14-Jährigen abseits der gesicherten Piste am Venet.