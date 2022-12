Ein neues Haus für die Floriani

PV-Anlage auf der Volksschule erweitert

„Es muss nicht jeder eine eigene PV-Anlage am Dach haben“, ist sich der Ortschef sicher. Auch die Gemeinde selbst investiert in die Sonnenenergie. Gerade erst wurde die Anlage am Dach der örtlichen Volksschule um 20 kW erweitert. Auch dem Gas wird der Kampf angesagt. In Teilen der Gemeinde soll die Gasversorgung durch eine Hackschnitzel-Anlage ersetzt werden.