Ortschefin Kreer: „Wollen keine Stadt werden“

Exakt 7974 Einwohner zählte die Gemeinde Straßwalchen am Montag. „Wir werden ziemlich sicher heuer noch die 8000 knacken“, sagt Bürgermeisterin Tanja Kreer (SPÖ) voraus. Zur Stadt will man trotzdem nicht werden. „Wir sind als Marktgemeinde geprägt und stehen dazu“, erklärt Kreer. Das Wachstum sieht sieht durchaus positiv, auch wenn die Infrastruktur mit dem Wachstum mithalten muss. So wird derzeit etwa die Volksschule aufgestockt – mit erheblichen Mehrkosten. „Da müssen wir beim Land um Gelder aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF) kämpfen“, sagt die Bürgermeisterin.