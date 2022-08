Ein Dorf blüht wieder auf

Künftig könnte es aber auch wieder neue Wohnungen geben. Auf dem Areal der ehemaligen Oberndorfer Druckerei hegt die Gemeinde große Pläne. „Es sollen dort wieder Firmen und Arbeitsplätze entstehen. Die Firmen müssen auch für eine Wohngegend, ohne Emissionen und Lärm, verträglich sein, da in einem späteren Schritt auch Wohnungen kommen sollen“, so der Ortschef. Die Pleite der Druckerei war ein enormer Verlust – auch finanziell. Dennoch schaffte es die Gemeinde, viele Altschulden abzubauen und eine große PV-Anlage um 250.000 Euro zu errichten. Man merkt: es soll wieder bergauf gehen. Das ist laut Fritz und den Bürgern auch in den Vereinen spürbar. Da hatte die Coronapandemie in den vergangenen Jahren ihre Spuren hinterlassen.