Preise für Benzin und Diesel im November gesunken

Die Auswirkungen des kürzlich in Kraft getretenen Ölembargos gegen Russland auf die Spritpreise hält der ÖAMTC für begrenzt. Seit 5. Dezember darf kein russisches Öl mehr über den Seeweg in die EU eingeführt werden. Ab 5. Februar wird die Regelung auch für Ölprodukte wie Benzin und Diesel gelten. Große Folgen für die Preise an den Zapfsäulen werden nicht erwartet.