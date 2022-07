Sparen Sie schon Sprit beim Fahren?

Volltanken wird immer teurer in Österreich. Im Vergleich zu den Spritpreisen im Ausland, steigen hierzulande die Preise für Diesel und Benzin. Letzte Woche waren es beim Benzin ein Zuwachs auf 2,095 Euro, in Deutschland kostete er am selben Tag 1,826 Euro. Um eine weitere Preis-Explosion für die Autofahrer zu vermeiden, soll die CO2-Steuer laut Experten auf 1. Oktober verschoben werden. Wie geht es Ihnen mit den momentanen Spritpreisen? Sparen Sie bereits beim Tanken? Erzählen Sie uns von Ihren Eindrücken!