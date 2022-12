Platter nun ehrenamtlich im Dienst für gute Sache

Finanziert wird das Netzwerk aus Spenden von Privatpersonen, Unternehmen, Initiativen und Stiftungen. Der Beschluss, dass Platter das „Netzwerk Tirol hilft“ leiten soll, erfolgte am Mittwoch durch die Generalversammlung. Dem vorausgegangen war bereits vor einigen Wochen ein solcher der schwarz-roten Landesregierung. „Ich freue mich, dass ich meine Zeit ehrenamtlich in den Dienst der Gemeinschaft stellen und Tirolerinnen und Tirolern, die in Not geraten sind, helfen kann“, ließ der Landeschef außer Dienst wissen.