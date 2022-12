Champignons forever und ein Italo-Klassiker

Pilzbeuschel

Zutaten: 100g Kräuterseitlinge, 100g Austernseitlinge, 100g Pilze nach Wahl, 1 El Kapernbeeren, 1 Schalotte in feine Streifen geschnitten, 250ml Gemüsefond, 100g Karotte und Knollensellerie in dünnen Streifen, 2 EL Sauerrahm, Majoran, Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Zeste.

Zubereitung: Pilze in dünne Streifen schneiden. Separat die Schalotte in etwas Butter glasig anschwitzen, Pilze dazu geben und mitdünsten. Mit Mehl bestäuben und mit etwas Weißwein ablöschen. Den Wein verkochen und mit Gemüsefond aufgießen. Ca auf die Hälfte reduzieren. Gemüsestreifen hinzufügen und mit bissfest garen, danach mit Zitronensaft, Zeste, Kapernbeeren und Sauerrahm abschmecken. Frisch geschnitten Majoran unterheben und servieren.

Kalbsschnitzel Scaloppine al Limone von Gerhard Amann.

Zutaten: ca. 400g Kalbsschnitzel im Ganzen oder in ca. 2 cm dicke Scheiben. Ca. 300g Pappardelle oder Fettuccine etc., etwas Butter, 1 Zitrone, Weißwein, weißer Pfeffer, Salz, etwas Mehl.

Zubereitung: Zitronen waschen und abtrocknen. Schnitzel auf Wunsch mit dem Handballen flachdrücken oder etwas dicker lassen, mit Salz und weißem Pfeffer würzen und mit Mehl bestäuben. Butter in einer großen Pfanne erhitzen, bis sie schäumt. Schnitzel darin bei mittlerer braten. Herausnehmen und auf gut vorgewärmten Tellern warmhalten. Wein in die Pfanne gießen, den Bratensatz damit lösen und die Soße bei starker Hitze dickflüssig einkochen lassen. Mit dem ausgepressten Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken und um die Schnitzel gießen. Dazu passen perfekt etwas breitere Bandnudeln.