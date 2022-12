Ludwig fordert Arbeitserlaubnis für Asylwerber

Sieht Abschaffung von 3G-Regel skeptisch

In Sachen Corona zeigte sich der Wiener Bürgermeister skeptisch bezüglich der von Bund angedachten Abschaffung der 3G-Regel in Spitälern, Pflege- und Seniorenheimen. Ludwig verwies darauf, dass es sich hier um besonders sensible Bereiche handle. Angesichts der Engpässe in den Krankenhäusern richtete Ludwig eine Gesprächseinladung an die Ärztekammer, um gemeinsame Lösungen zu finden.