Asyl: Auch Tirols WK-Chef für Arbeitserlaubnis

„Einfach zu wenig Arbeitskräfte“

Er sprach sich lautstark dagegen aus, in dieser Frage „Fremdenhass zu schüren“. „Wir haben in Österreich immer schon eine Zuwanderung zum Arbeitsmarkt gebraucht.“ Es sei eine „totale Farce“, wenn man davon spreche, dass Menschen aus dem Ausland jemandem in Österreich einen Arbeitsplatz wegnehmen würden. Man finde derzeit in Österreich einfach zu wenig Arbeitskräfte. „Wenn das AMS eine Stelle nicht besetzen kann, wo liegt dann das Problem, jemanden aus dem Ausland zu holen?“, fragte er.