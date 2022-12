Portugals Teamchef kritisiert Superstar Ronaldo

Ronaldo nur auf der Bank?

Auf die Frage, ob Ronaldo im ersten K.-o.-Spiel in Katar von Anfang an auflaufen werde, sagte der 68-jährige Trainer: „Ich werde das der Mannschaft mitteilen, sobald wir im Stadion sind, das war schon immer so.“ Alle Spieler seien bereit für einen Einsatz. Santos hatte Ronaldo stets verteidigt, auch wenn der Wirbel um die Trennung des 37-Jährigen von Manchester United und dessen Vereinssuche Portugals Turnier von Beginn an überschattete.