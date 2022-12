70 Prozent wollen Ronaldo nicht in Startelf sehen

Nächster Rückschlag für Cristiano Ronaldo. Nachdem der Superstar in den vergangenen Wochen und Monaten bei seinem mittlerweile Ex-Klub Manchester United viel Zeit auf der Ersatzbank verbringen musste, droht ihm in Portugals Nationalteam nun ein ähnliches Schicksal - zumindest, wenn es nach den Fans geht. Diese wollen ihn gegen die Schweiz nämlich nicht in der Startformation sehen.