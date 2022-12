Raubopfer mit Umbringen bedroht: Weitere Festnahme

Nach dem Raubüberfall auf einen 18-jährigen Tschechen in der Nacht auf Samstag in Innsbruck, bei dem das Opfer mit dem Tod bedroht worden war, konnte die Polizei nun auch den dritten Tatverdächtigen ausforschen und festnehmen. Der Kameruner (27) sitzt in Haft. Zwei mutmaßliche Täter waren bereits am Samstag entlarvt worden.