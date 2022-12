Räuber bedrohten Opfer (18) mit dem Umbringen

Das 18-jährige Opfer zeigte den Fall am Samstag bei der Polizei im Innsbrucker Stadtteil Pradl an. Der junge Mann gab dort zu Protokoll, dass er am späten Freitagabend, gegen 23.30 Uhr, in der Pestalozzistraße von drei Personen mit dem Umbringen bedroht und zur Herausgabe von Bargeld genötigt worden sei.