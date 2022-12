Pause für Weltfaustballer nach harten 60 Spielen

60 Spiele in 7 Monate

„Ich habe viel in Sportpsychologie investiert. Mir wurde bewusst, dass ich nicht immer so performen kann wie 2021. Wichtig ist, dass ich an den entscheidenden Tagen zu 100% da bin!“ Immerhin wartet im nächsten Jahr die WM, bei der Österreich, angeführt von einem körperlich und mental starken Weltfaustballer, den Titel holen will.