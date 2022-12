Dornauer will „Causa Wolf“ im Feber-Landtag lösen

„Legistischen Fortschritt torpediert“

Auch der Sicherheitsaspekt für den begrenzten Tiroler Siedlungsraum dürfe dabei nicht außer Acht gelassen werden. „Die Tiroler Grünen haben die Dimension des Problems in den letzten Jahren nicht erkannt und haben jeden legistischen Fortschritt torpediert. Als SPÖ-Chef und persönlicher Freund vieler Bauern in Tirol will ich die ,Causa Wolf’ ein für alle Mal lösen“, betont Georg Dornauer abschließend.