Kärntner Jäger erlegte ersten Problemwolf

„Schadwölfen“ und „Risikowölfen“

Die Kärntner Wolfsverordnung wurde Anfang des Jahres präsentiert und befasst sich mit sogenannten „Schadwölfen“ und „Risikowölfen“. Ein Schadwolf ist ein Tier, das in einem Monat nachweislich 20 (oder in drei Monaten 35) Nutztiere auf einer Alm tötet oder verletzt. Risikowölfe sind solche, die sich wiederholt in Siedlungen vorwagen. Wenn versucht wird, so einen Wolf zu vergrämen (etwa mit einem Warnschuss) und er sich dennoch wieder im besiedelten Gebiet blicken lässt, darf er geschossen werden. Es gilt ein Radius von zehn Kilometern rund um den Sichtungsort.