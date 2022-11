Erlegte Problemwölfin hatte keine Schafe gerissen

Voraussetzungen waren gegeben

Mit diesem Verhalten gelten Tiere als Risikowölfe und fallen damit auch unter die Kärntner Wolfsverordnung, in der von „Schadwölfen“ und eben „Risikowölfen“ die Rede ist. Ersteren kann die Tötung oder Verletzung von mindestens 20 Nutztieren in einem Monat nachgewiesen werden. Risikowölfe nähern sich dem Menschen und bewohnten Gebieten auch nach „Vergrämung“ an und dürfen geschossen werden, wenn das Tier wieder im besiedelten Gebiet auftaucht. Diese Voraussetzungen trafen in diesem Fall auch zu.