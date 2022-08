Tirol: Abschussbescheid für Wölfe erneut gekippt

Laut Abschussbescheid hätten die beiden Wölfe 108MATK und 121FATK in drei Jagdteilgebieten in den Osttiroler Gemeinden Lavant, Tristach und Nikolsdorf bis 31. Oktober entnommen werden dürfen. Doch jetzt hat das Landesverwaltungsgericht den Bescheid zur erneuten Entscheidung an die Behörde zurückverwiesen. Die Begründung des Gerichts: Es sei nicht ausreichend sichergestellt, dass die „richtigen“ Wölfe entnommen werden.