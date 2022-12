Ein hoher Besuch beehrte die Färberei Koo

Fiata und Schurz, die Arbeitskleidung aus Blaudruckstoff, fand sich damals in fast jedem Haushalt. Erst in den 50er und 60er Jahren wurde der Blaudruck durch das Aufkommen billigerer, industriell gefertigter Arbeitskleidung beinahe verdrängt. In Steinbger-Dörfl gelang es allerdings, das wertvolle Handwerk durch die Krise zu retten.