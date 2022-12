Autolenkerin krachte bei Kreuzung gegen Linienbus

Ereignet hat sich der Unfall gegen 14 Uhr im Kreuzungsbereich Dörferstraße/Murstraße im Gemeindegebiet von Rum. Als sich der Linienbus, der auf der Dörferstraße in Richtung Absam unterwegs war, ersten Erhebungen zufolge bereits in der Mitte der Kreuzung befand, fuhr die 36-jährige Türkin mit ihrem Pkw ebenfalls in die Kreuzung ein. Der Buslenker (35) wollte noch ausweichen und leitete eine Vollbremsung ein. Es kam jedoch zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.