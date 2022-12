KH Kufstein: Ermittlung zu Mobbing und Datenschutz

Innsbrucker Anwalt machte „Zustände“ öffentlich

Zur Vorgeschichte: Bei einem Gerichtsverfahren wegen Mobbings am Krankenhaus hatte ein Innsbrucker Anwalt die „Zustände“ öffentlich gemacht. Es ging um mögliche Verstöße gegen die Menschenwürde. Pflegebedienstete sollen unter anderem wehrlose Patienten gefilmt und fotografiert und die Aufnahmen über einen Messenger-Dienst geteilt haben. Auf einem Video soll ein Pfleger zu sehen gewesen sein, der an einem Fixierbett sexuelle Handlungen an sich vornimmt.