WHO legt Plan gegen Online-Gewalt an Kindern vor

Online-Gewalt gegen Minderjährige wie sexuelle Ausbeutung oder Cybermobbing kann nach einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) durch Aufklärung vorgebeugt werden. Besonders erfolgreich seien Programme in der Schule mit verschiedenen Elementen, etwa Videos, Spiele, Poster und Diskussionen und Rollenspiele, so die WHO. Auch Hausaufgaben und Vorschläge, wie Eltern das Thema angehen können, seien hilfreich.