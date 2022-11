Chats und Mobbing: „Es gibt kein Benehmen mehr“

Was in England politisch passiert, nehme niemand mehr gelassen hin, so die Politologin. Das Ganze laufe immerhin schon über ein Jahr. Angefangen von den wilden Partys in der Downing Street, Koffer, die in Supermärkte geschickt, um unbemerkt mit Alkohol gefüllt wieder ins Büro geschmuggelt zu werden, bis hin zu veröffentlichten Party-Fotos von Boris Johnson. Wähler und Wählerinnen seien durch die Bank enttäuscht worden. Das eher konservative Stimmvolk im Süden war schockiert über die politische Moral und den fehlenden Verhaltenskodex. Im Norden, in den Arbeiterbezirken, hätten die Menschen andere Sorgen, seien hier vielleicht toleranter, was Partys betrifft, so Sully, aber würden sich fragen, was mit ihrem Steuergeld passiert und wieso die Regierung Party macht, anstatt zu arbeiten.