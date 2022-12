Pkw landet auf Dach: Insassen ergreifen Flucht

Anzeige an Behörden folgt

„Die Lenkerin gab an, dass sie dem Gegenverkehr ausgewichen und dadurch von der Straße abgekommen sei, wobei das Fahrzeug umgekippt und am Dach liegen geblieben sei“, berichtet die Exekutive. Da die Frau keinen Führerschein besitzt, machte sie sich mit ihrem 25-jährigen Beifahrer auf und davon. Beide blieben unverletzt. Anzeige folgt!