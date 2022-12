Tief „Yuki“ bringt in Tirol nur wenig Flocken

Föhn dominiert das Wetter am Wochenende

Von Föhn geprägt sind der Samstag und Sonntag. „Am Samstag gibt es hie und da Aufhellungen und vereinzelt blinzelt die Sonne durch. Am ehesten im Wipptal“, so Zimmermann. Die Dolomiten werden erneut minimal angezuckert. Am Sonntag legt der Föhn etwas zu. Sowohl in Osttirol als auch am Alpenhauptkamm bleibt es bewölkt. Ob es in Osttirol ein paar Zentimeter Schnee gibt, ist noch ungewiss. „Die Wolken werden etwas heller sein“, schließt der Meteorologe.