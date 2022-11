Studie: Darum scheitern die meisten App-Start-ups

Zu den übrigen Hauptgründen fürs Scheitern (8 Prozent) zählen etwa Probleme mit Zulieferern, interne Konflikte oder nicht lösbare Probleme beim Geschäftswachstum. Viele schafften es nicht, ein Lastenheft zu schreiben, so DeineSeite.at in einer Mitteilung. So mancher App-Gründer scheitere schließlich trotz toller Idee an den eigenen Vorstellungen und nehme gut gemeinte Ratschläge von erfahrenen App-Experten einfach nicht an.