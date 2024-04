Kunde springt ab: Bei ams-Osram wackeln 500 Jobs

Hoffnung auf Autoindustrie, Trennung von Milliardenwerk in Malaysia

Insgesamt werde der Ausstieg aus der MicroLED-Technik das Unternehmen 700 Millionen Euro kosten, erklärte ams-Osram am Freitag in einer Aussendung. Zudem seien mehr als 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an den Standorten in Regensburg (Deutschland) und Kulim (Malaysia) betroffen. Ein Teil von ihnen könne aber an Projekten für den Einsatz der pixelgroßen LED in der Autoindustrie eingesetzt werden, wo ams-Osram noch die größten Chancen sieht.