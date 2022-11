Aktivisten besetzen weiteren Hörsaal an Wiener Uni

Mehrere Hörsäle im Land besetzt

Nach wie vor besetzt ist auch der Hörsaal C1 an der Uni Wien, wo seit knapp zwei Wochen 30 bis 50 Personen die Stellung halten - bei diversen Veranstaltungen schauen auch mehr vorbei. An der Uni Salzburg harrt ebenfalls ein harter Kern von ca. 15 Studierenden in Seminarräumen der Hochschule aus.