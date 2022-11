Uni-Besetzer gesteht: „Das tut uns leid“

Resonanz sei gut

„Wir werden auf jeden Fall ein paar Tage bleiben und sprechen auch mit Studenten, die herkommen und fragen, was wir hier machen“, sagt Max. Grundsätzlich sei die Resonanz gut, meint der Aktivist. Die Kurse, die eigentlich in den besetzten Räumen stattfinden würden, müssen nun in andere Hörsäle verlegt werden. „Diejenigen, die die Raumplanung machen, die haben jetzt schon einen Stress, wegen den Raumumbuchungen. Und das tut uns auch Leid“, sagt Max.