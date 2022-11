Autodieb rast in Kreuzung: 2 Tote und 16 Verletzte

Autodiebe haben am Mittwoch in Chicago im US-Bundesstaat Illinois einen tragischen Verkehrsunfall ausgelöst, bei dem zwei Menschen getötet und 16 weitere, zum Teil schwer, verletzt wurden. Der Lenker eines gestohlenen Fahrzeugs, eines Dodge Charger, war auf einer ampelgeregelten Kreuzung in den Gegenverkehr gerast und dabei mit sieben Autos kollidiert.