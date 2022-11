Achtjähriger bei Autounfall schwer verletzt

Böse endete eine unerlaubte Spritztour am Samstag: Ein 16-jähriger Bursche „borgte“ sich das Auto des Vaters. Mit an Bord: der achtjährige Bruder. Das Kind war vermutlich nicht angegurtet, am Steuer saß sein 16-jähriger Bruder. Dieser hatte am späten Nachmittag das Auto seines Vaters in Fußach entwendet, wie die Polizei am späten Abend mitteilte.