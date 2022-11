30 Ärzte und eigener Reisepass für heilige Falken

Wer Doha besucht, kommt am Falken nicht vorbei: Der Raubvogel hat in Katar den Status eines nationalen Heiligtums. „Der Falke ist für uns das, was für euch Europäer der Hund ist - ein Familienmitglied“, klärt Ahmed auf. Er führt im Souq Waqif, dem bekanntesten Marktplatz in der Hauptstadt, einen Falken-Shop.