Erdogan/Putin: Getreide geht an reiche Länder

Russland will selbst Getreide liefern

Laut Erdogan will Russland möglichst bald selbst mit Getreidelieferungen beginnen, damit ausreichende Mengen in die armen Länder gelangen. Darüber wolle er Ende September bei einem Regionalgipfel in Usbekistan mit Putin sprechen. Dieser will wiederum vorschlagen, die Exporte an die Europäische Union zu begrenzen.