Denise Richards geschockt: Schüsse auf ihr Auto!

Mann schoss im Vorbeifahren auf Richards‘ Auto

Laut einem Insider bei „TMZ“ hatte Phypers in dem für seine Streetgangs berüchtigten Bezirk Inglewood die falsche Ausfahrt genommen. Darum fuhr er langsamer, um die Namen der Seitenstraßen zu lesen. Worauf der Hintermann mit einem waghalsigen Manöver an Richards und Phypers vorbeizog. Im Vorbeifahren schoss der Mann dann auf den Ford F-150 Shelby. Eine Kugel bohrte sich rechts vom hinteren Kotflügel an der Fahrerseite in das Metall.