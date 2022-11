Soccer Girl Academy: Auch Mädchen spielen Fußball!

Respekt und Wertschätzung im Fokus

„Ich habe leider in meiner Laufbahn oft mitbekommen müssen, dass Mädchen beim Fußballspielen in den Hintergrund gedrängt werden. Das wollte ich ändern!“, so Markun. Seither lernen junge Kickerinnen nicht nur das Fußballspielen, sondern ihnen werden auch Werte wie Respekt, Wertschätzung und Verständnis mitgegeben. „Die Mädls wissen gar nicht, wie viel sie mir zurückgeben, wenn ich sehe, wie toll sie sich im Training entwickeln!“, erzählt Markun. Die gewonnenen Gutscheine werden in neues Trainingszubehör investiert.