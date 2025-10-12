Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Herzensmensch

Klagenfurterin ist starke Stimme für unsere Jugend

Kärnten
12.10.2025 06:00

Ob in der Schule, in der Stadt oder jetzt auch auf Bundesebene – Bernadette setzt sich für Junge ein.

0 Kommentare

Landesschülervertreterin, Jugendrätin in Klagenfurt, seit kurzem auch Interessensvertreterin auf Bundesebene: Die Klagenfurterin Bernadette Krall setzt sich mit Leidenschaft für ihre Altersgenossen ein: „Das ist mir wichtig, weil ich merke, dass sich manche jungen Menschen schwertun, für sich einzustehen.“

Die 19-Jährige hilft, wo sie kann: „Da habe ich auch den Drang, zu agieren“, schmunzelt sie. Das ist einer der Gründe, warum ihr Freund Fabio sie zur „Krone“-Herzensmensch-Aktion angemeldet hat: „Wenn Bernadette einen Raum betritt, merkt man das – sie strahlt einfach etwas Besonderes aus“, beschreibt der junge Klagenfurter seine Freundin aus der Schulzeit: „Ich bewundere sie sehr, vor allem für ihre Anpack-Mentalität, manchmal kommt mir vor, ihre Tage haben nicht 24, sondern 48 Stunden!“

Bernadette Krall setzt sich ehrenamtlich für ihre Altersgenossen ein: Als ...
Bernadette Krall setzt sich ehrenamtlich für ihre Altersgenossen ein: Als Interessensvertreterin, aber auch als Jugendrätin.(Bild: Evelyn Hronek)
Für ihren Einsatz nominierte ihr Schulfreund Fabio sie zur Herzensmenschaktion.
Für ihren Einsatz nominierte ihr Schulfreund Fabio sie zur Herzensmenschaktion.(Bild: Evelyn Hronek)
Bernadette Krall wird zum „Herzensmensch“ ausgezeichnet
Bernadette Krall wird zum „Herzensmensch“ ausgezeichnet(Bild: Evelyn Hronek)

Zahlreiche Initiativen für die Jungen
Und diese Stunden weiß die Religionslehrerin auch gut zu füllen: Als Teil des Klagenfurter Jugendrates setzte sich Bernadette vor allem für die Themen Umwelt- und Tierschutz ein, etwa durch Futtersammel- oder Müllsammelaktionen: „Auch eine Aufklärungskampagne zur Handynutzung haben wir in der Schülerunion auf die Beine gestellt“, zählt die 19-Jährige nur ein paar ihrer Projekte auf.

Lesen Sie auch:
„Krone“-Herzensmensch
Junger Autor begibt sich auf Brezinas Spuren
09.10.2025
„Krone“-Herzensmensch
Diese Wasserretterin begeistert den Nachwuchs
07.10.2025

Für ihre Altersgenossen ist sie ein Vorbild: „Ihr Umfeld bemerkt, wie aktiv und engagiert sie ist – alle sind sehr stolz auf sie“, weiß Fabio. Möglich macht das vor allem Bernadettes Zeitmanagement: „Den eigenen Kalender muss man sich gut einteilen – besonders auch durch die Arbeit auf Bundesebene“, erklärt die engagierte 19-Jährige, die heuer als U25-Herzensmensch ausgezeichnet wird.

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
219.889 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
139.452 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
135.059 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1347 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1229 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1077 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Mehr Kärnten
„Krone“-Herzensmensch
Klagenfurterin ist starke Stimme für unsere Jugend
Unter Kontrolle
Klopeiner See: Feuersbrunst vernichtet Thujenhecke
Krone Plus Logo
In der Kärntner Liga
Rassismusvorwurf und Schlägerei in Nußdorf!
Krone Plus Logo
Modernste Technik
Zentrum für Himmelsstürmer gleich über der Grenze
Tauchlehrer erklärt
Taucher nach Unfall im Klopeiner See stabil
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf