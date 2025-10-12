Klagenfurterin ist starke Stimme für unsere Jugend

Die 19-Jährige hilft, wo sie kann: „Da habe ich auch den Drang, zu agieren“, schmunzelt sie. Das ist einer der Gründe, warum ihr Freund Fabio sie zur „Krone“-Herzensmensch-Aktion angemeldet hat: „Wenn Bernadette einen Raum betritt, merkt man das – sie strahlt einfach etwas Besonderes aus“, beschreibt der junge Klagenfurter seine Freundin aus der Schulzeit: „Ich bewundere sie sehr, vor allem für ihre Anpack-Mentalität, manchmal kommt mir vor, ihre Tage haben nicht 24, sondern 48 Stunden!“