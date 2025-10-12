Klagenfurterin ist starke Stimme für unsere Jugend

Ob in der Schule, in der Stadt oder jetzt auch auf Bundesebene – Bernadette setzt sich für Junge ein.
Landesschülervertreterin, Jugendrätin in Klagenfurt, seit kurzem auch Interessensvertreterin auf Bundesebene: Die Klagenfurterin Bernadette Krall setzt sich mit Leidenschaft für ihre Altersgenossen ein: „Das ist mir wichtig, weil ich merke, dass sich manche jungen Menschen schwertun, für sich einzustehen.“
Die 19-Jährige hilft, wo sie kann: „Da habe ich auch den Drang, zu agieren“, schmunzelt sie. Das ist einer der Gründe, warum ihr Freund Fabio sie zur „Krone“-Herzensmensch-Aktion angemeldet hat: „Wenn Bernadette einen Raum betritt, merkt man das – sie strahlt einfach etwas Besonderes aus“, beschreibt der junge Klagenfurter seine Freundin aus der Schulzeit: „Ich bewundere sie sehr, vor allem für ihre Anpack-Mentalität, manchmal kommt mir vor, ihre Tage haben nicht 24, sondern 48 Stunden!“
Zahlreiche Initiativen für die Jungen
Und diese Stunden weiß die Religionslehrerin auch gut zu füllen: Als Teil des Klagenfurter Jugendrates setzte sich Bernadette vor allem für die Themen Umwelt- und Tierschutz ein, etwa durch Futtersammel- oder Müllsammelaktionen: „Auch eine Aufklärungskampagne zur Handynutzung haben wir in der Schülerunion auf die Beine gestellt“, zählt die 19-Jährige nur ein paar ihrer Projekte auf.
Für ihre Altersgenossen ist sie ein Vorbild: „Ihr Umfeld bemerkt, wie aktiv und engagiert sie ist – alle sind sehr stolz auf sie“, weiß Fabio. Möglich macht das vor allem Bernadettes Zeitmanagement: „Den eigenen Kalender muss man sich gut einteilen – besonders auch durch die Arbeit auf Bundesebene“, erklärt die engagierte 19-Jährige, die heuer als U25-Herzensmensch ausgezeichnet wird.
