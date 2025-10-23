Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Platz 3 Herzensverein

„Damit ältere Generation nicht vergessen wird“

Kärnten
23.10.2025 14:04

Mit Herz und Zusammenhalt überzeugt der Seniorenbund Maria Rain seit Jahren – und das wurde nun belohnt: Platz 3!

0 Kommentare

Kegeln, Wandern, Tanzen, Bowling, Stammtische: Wer glaubt, mit diesen Seniorinnen und Senioren wird es langweilig, irrt sich! „Wir sind ein sehr aktiver Verein, haben aktuell 144 Mitglieder“, erzählt Elisabeth Mikula der „Krone“ am Rande des Montags-Stammtisches in Sigi’s Kneipe.

Auch sportlich aktiv sind die Senioren aus Maria Rain.
Auch sportlich aktiv sind die Senioren aus Maria Rain.(Bild: Evelyn Hronek)
Bei Stammtischen treffen sich die Mitglieder und tauschen sich aus – hier in Sigi’s Kneipe!
Bei Stammtischen treffen sich die Mitglieder und tauschen sich aus – hier in Sigi’s Kneipe!(Bild: Evelyn Hronek)

Schon seit 2011 ist die 84-jährige Obfrau der Seniorenbund-Ortsgruppe Maria Rain, die 1978 gegründet wurde: „Wir kümmern uns um die ältere Generation, auch um jene, die nicht mehr gehfähig sind – es ist wie eine Familie!“ Da stimmt auch Monika Skrabl zu, die seit 2021 Vereinsmitglied ist: „Ich brauche Menschen um mich, ich fühle mich sowohl zwischen den Jüngeren als auch den Älteren wohl – es ist zu meinem Freundeskreis geworden.“ Altersmäßig ist in der Ortsgruppe fast alles dabei: „Unsere Mitglieder sind zwischen 34 und 96 Jahren alt“, schmunzelt Mikula, die sich mit Herz und Seele für ihre Altersgenossen einsetzt.

Lesen Sie auch:
Julia Steen begeisterte bei der Gala mit ihrem neuen Song „Tornado“.
Emotionaler Gala-Abend
Die „Krone“ sagt Danke an unsere Herzensmenschen
20.10.2025

Einsamkeit im Alter bekämpfen
Und so dürfen sich die Seniorenbund-Mitglieder in der kleinen Ortschaft nicht nur über persönliche Geburtstagskarten, und -Geschenke freuen, sondern erhalten auch Einladungen zu Veranstaltungen sowie Heim- und Krankenbesuche: „Damit die ältere Generation nicht in Vergessenheit gerät.“ Die „Krone“-Leser wissen um die Wichtigkeit, Einsamkeit im Alter zu bekämpfen und haben die Seniorengruppe auf Platz 3 gewählt.

Vereins-Voting

Auch heuer konnten die Kärntnerinnen und Kärntner für ihren Lieblingsverein abstimmen: Nach der Nominierungsphase musste sich die Jury auf zehn Finalisten einigen, die dann im großen Finale um den Sieg ritterten. Und dabei zählte Ihre Stimme – per Online-Voting oder per Post (ausgefüllte Coupons).

Die drei Gewinnervereine stellen wir Ihnen hier und auf der nächsten Seite vor. Heuer dabei waren außerdem die Trachtenkapelle Steinfeld, die Perchtengruppe „The Dark Hellfaces“, der Verein „Leben und Lachen“, die Organisation „Mena“, das Sozialarbeiterteam des Roten Kreuz Villach und die Akutgeriatrie im LKH Laas.

  • Als Dankeschön gibt es für die Gewinnervereine gestaffelte Preise: Platz 1: 5000 Euro Platz 2: 3000 Euro Platz 3: 2000 Euro

Das Preisgeld soll für die Weihnachtsfeier der rüstigen Truppe verwendet werden: „Dann laden wir alle zum Essen ein! Leider bekommen wir keine finanzielle Unterstützung von der Gemeinde mehr“, ist Mikula das Preisgeld sehr willkommen. Gratulation!

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
201.461 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
191.986 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
181.012 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Mehr Kärnten
Öffis in Kärnten
Künftig mit dem Zug direkt in die Bundeshauptstadt
Platz 3 Herzensverein
„Damit ältere Generation nicht vergessen wird“
Ist sogar Weltmeister
Kärntner Radtalent wird Teamkollege von Pogacar
Peršmanhof-Causa
Vernichtende Kritik zum Einsatz bei Gedenkstätte
Beliebtes Ausflugsziel
Sorge um archäologische Fundstätte wegen Immo-Deal
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf