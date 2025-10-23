„Damit ältere Generation nicht vergessen wird“

Auch heuer konnten die Kärntnerinnen und Kärntner für ihren Lieblingsverein abstimmen: Nach der Nominierungsphase musste sich die Jury auf zehn Finalisten einigen, die dann im großen Finale um den Sieg ritterten. Und dabei zählte Ihre Stimme – per Online-Voting oder per Post (ausgefüllte Coupons).

Die drei Gewinnervereine stellen wir Ihnen hier und auf der nächsten Seite vor. Heuer dabei waren außerdem die Trachtenkapelle Steinfeld, die Perchtengruppe „The Dark Hellfaces“, der Verein „Leben und Lachen“, die Organisation „Mena“, das Sozialarbeiterteam des Roten Kreuz Villach und die Akutgeriatrie im LKH Laas.