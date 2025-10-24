Wo Literatur auf eine große Gemeinschaft trifft

Und tatsächlich: Wer einmal an einem der monatlichen Treffen teilgenommen hat – ob im E-Boardmuseum in Klagenfurt (jeden ersten Montag) oder im SoCa’s Atelier in Villach (jeden ersten Donnerstag) – spürt sofort den besonderen Geist von „Buch13“: ein Miteinander, getragen von Offenheit und gegenseitiger Wertschätzung. Renate Loitsch, seit einem Jahr mit Begeisterung dabei, fand über eine Freundin den Weg zu „Buch13“: „Es ist nicht nur Literatur – es ist ein Begegnungspunkt, um neue Blickfelder und Perspektiven zu entdecken. Und manchmal entsteht wunderbare Freundschaften.“