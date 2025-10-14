Junger Floriani im Dienst der Menschlichkeit

„So einen jungen Mann wie Samuel muss man fördern“

Samuel engagiert sich bei zwei Feuerwehren in zwei Bundesländern: In Kärnten ist er Teil der Löschgruppe am Katschberg, und im Salzburger Lungau gehört er zur Freiwilligen Feuerwehr St. Michael. Kommandant Peter Kircher von der FF Rennweg am Katschberg ist stolz auf seinen jungen Kameraden: „Für die Jugend ist es sehr wichtig, sich in einem sozialen Verein zu engagieren. Wir brauchen Nachwuchs – so einen jungen Mann wie den Samuel muss man fördern.“