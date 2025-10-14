Vorteilswelt
„Krone“-Herzensmensch

Junger Floriani im Dienst der Menschlichkeit

Kärnten
14.10.2025 05:00

Feuerwehr, Rettung, Pflege: Samuel Mata bewegt mit seinem Engagement, hilft bei zwei Feuerwehren, unterstützt den Rettungsdienst und macht derzeit die Ausbildung zum Pflegefachassistenten.

Ich will helfen, wo ich gebraucht werde, und bin immer für alle da“, strahlt Samuel Mata über beide Ohren. Der 16-jährige Teenager wurde zu Recht für unsere Herzensmensch-Aktion nominiert.

„So einen jungen Mann wie Samuel muss man fördern“
Samuel engagiert sich bei zwei Feuerwehren in zwei Bundesländern: In Kärnten ist er Teil der Löschgruppe am Katschberg, und im Salzburger Lungau gehört er zur Freiwilligen Feuerwehr St. Michael. Kommandant Peter Kircher von der FF Rennweg am Katschberg ist stolz auf seinen jungen Kameraden: „Für die Jugend ist es sehr wichtig, sich in einem sozialen Verein zu engagieren. Wir brauchen Nachwuchs – so einen jungen Mann wie den Samuel muss man fördern.“

„Das Feuerwehr- und Rett- ungswesen ist vor allem am Land sehr wichtig. Jeder, der Int- eresse ...
„Das Feuerwehr- und Rett- ungswesen ist vor allem am Land sehr wichtig. Jeder, der Int- eresse hat, soll kommen“, so Kommandant P. Kircher(Bild: Roland Holitzky)
Der 16-Jährige hilft, wo er kann.
Der 16-Jährige hilft, wo er kann.(Bild: Roland Holitzky)
Jung, mutig, hilfsbereit: Den Weg zu den Florianis fand Samuel über seinen Vater, der auch Teil ...
Jung, mutig, hilfsbereit: Den Weg zu den Florianis fand Samuel über seinen Vater, der auch Teil der Feuerwehr ist.(Bild: Roland Holitzky)

Auch in Zukunft bleibt er seiner Berufung treu
Neben der Feuerwehr hilft er auch bei der Rettung mit und ist somit für jeden Notfall gewappnet. Der wohl schwierigste Moment in seiner bisherigen Laufbahn war ein Gebäudebrand in Oberdorf im vergangenen Mai. „Ich habe auch Angst gehabt, aber ich wollte einfach den Menschen helfen.“

Auch in Zukunft bleibt er seiner Berufung treu: Der junge Herzensmensch macht derzeit die Ausbildung zum Pflegefachassistenten. Samuel Mata zeigt eindrucksvoll, wie viel Gutes ein einzelner Mensch bewirken kann – mit Leidenschaft, Mut und einem großen Herz für andere. 

Folgen Sie uns auf