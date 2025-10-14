Junger Floriani im Dienst der Menschlichkeit

Feuerwehr, Rettung, Pflege: Samuel Mata bewegt mit seinem Engagement, hilft bei zwei Feuerwehren, unterstützt den Rettungsdienst und macht derzeit die Ausbildung zum Pflegefachassistenten.
Ich will helfen, wo ich gebraucht werde, und bin immer für alle da“, strahlt Samuel Mata über beide Ohren. Der 16-jährige Teenager wurde zu Recht für unsere Herzensmensch-Aktion nominiert.
„So einen jungen Mann wie Samuel muss man fördern“
Samuel engagiert sich bei zwei Feuerwehren in zwei Bundesländern: In Kärnten ist er Teil der Löschgruppe am Katschberg, und im Salzburger Lungau gehört er zur Freiwilligen Feuerwehr St. Michael. Kommandant Peter Kircher von der FF Rennweg am Katschberg ist stolz auf seinen jungen Kameraden: „Für die Jugend ist es sehr wichtig, sich in einem sozialen Verein zu engagieren. Wir brauchen Nachwuchs – so einen jungen Mann wie den Samuel muss man fördern.“
Auch in Zukunft bleibt er seiner Berufung treu
Neben der Feuerwehr hilft er auch bei der Rettung mit und ist somit für jeden Notfall gewappnet. Der wohl schwierigste Moment in seiner bisherigen Laufbahn war ein Gebäudebrand in Oberdorf im vergangenen Mai. „Ich habe auch Angst gehabt, aber ich wollte einfach den Menschen helfen.“
Auch in Zukunft bleibt er seiner Berufung treu: Der junge Herzensmensch macht derzeit die Ausbildung zum Pflegefachassistenten. Samuel Mata zeigt eindrucksvoll, wie viel Gutes ein einzelner Mensch bewirken kann – mit Leidenschaft, Mut und einem großen Herz für andere.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.