Auf Föhnsturm folgt Regen - Schnee auf den Bergen

Traumhaftes Ausflugswetter herrschte am Sonntag in Tirol. Aber wie geht es weiter? In Nordtirol weht am Montagvormittag teilweise kräftiger Föhn - vor allem in den typischen Föhnregionen wird es stürmisch. Schon am Nachmittag soll der Wind aber deutlich nachlassen. „Damit bleibt es abseits des Hauptkamms trocken und bei aufgelockerter bis geringer Bewölkung recht sonnig“, heißt es vonseiten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).