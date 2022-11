Wie der iPhone-Wecker Ihnen den Tag versauen kann

Wer morgens pünktlich aufstehen und rechtzeitig aus dem Bett kommen will, greift zum Wecker - genauer gesagt zum Smartphone, das diesen in den heimischen Schlafzimmern bereits mehrheitlich ersetzt hat. Vorteil: Während klassische Wecker in der Regel nur auf eine Art schrillen, stehen auf dem Mobiltelefon unterschiedlichste Weck-Klänge zur Auswahl. Doch nicht alle eignen sich gleichermaßen, um erholt in den Tag zu starten.