Drei Brüder überquerten den Pazifik in Ruderboot

Pizza als größter Wunsch

Die Brüder feierten nach der Ankunft mit angereisten Familienmitgliedern. Gegen Ende der Reise sei es schwierig geworden, sagte Jamie Maclean (31). „Trotz unserer Erschöpfung mussten wir noch einmal einen Gang zulegen und es schaffen, bevor die Vorräte aufgebraucht waren.“ Eine halbe Tonne Lebensmittel ging zur Neige. Alles, was er sich nun wünsche, sei „eine Pizza, so Jamie zur "BBC", "ein frisch bezogenes Bett", "schlafen, bis ich nicht mehr schlafen kann" und "ein, zwei erste Biere" nach dem Aufbruch des Trios.