139 Tage unterwegs
Drei Brüder überquerten den Pazifik in Ruderboot
Drei Schotten haben mit einer halben Tonne Lebensmittel an Bord in einem Ruderboot den Pazifik überquert. 139 Tage lang waren die Brüder unterwegs. Jamie, Ewan und Lachlan Maclean bezeichneten den Trek als „unglaublichste, unerbittlichste und oft surrealste Erfahrung“ ihres Lebens.
Das Trio beendete am Samstag in Weltrekordzeit im australischen Cairns eine in Südamerika gestartete Odyssee im Zeichen der Wohltätigkeit – gesund und munter. Ihren Eltern wird wohl ein Stein vom Herzen fallen.
Weltrekord gebrochen
9000 Meilen (ca. 14.484 Kilometer) brachten die drei hinter sich. Der Startschuss fiel in Peru. Nach 139 Tagen, fünf Stunden und 52 Minuten erreichten sie ihr Ziel. Damit waren die Macleans schneller als der Russe Fedor Konjuchow, der 2014 für 7393 Meilen (ca. 11.898 km) von Chile nach Australien etwas über 159 Tage gebraucht hatte.
Bilder der Brüder nach ihrer Ankunft:
Pizza als größter Wunsch
Die Brüder feierten nach der Ankunft mit angereisten Familienmitgliedern. Gegen Ende der Reise sei es schwierig geworden, sagte Jamie Maclean (31). „Trotz unserer Erschöpfung mussten wir noch einmal einen Gang zulegen und es schaffen, bevor die Vorräte aufgebraucht waren.“ Eine halbe Tonne Lebensmittel ging zur Neige. Alles, was er sich nun wünsche, sei „eine Pizza, so Jamie zur "BBC", "ein frisch bezogenes Bett", "schlafen, bis ich nicht mehr schlafen kann" und "ein, zwei erste Biere" nach dem Aufbruch des Trios.
Begleitboot oder einen Nachschub – Fehlanzeige!
Die Brüder wechselten sich auf dem speziell angefertigten Carbonfaserboot „Rose Emily“ mit dem Rudern ab. Ein Begleitboot oder einen Nachschub der Vorräte gab es nicht. „Manchmal haben wir vor Traurigkeit und Angst geweint, aber die Unterstützung so vieler Menschen, die sich hinter uns versammelt haben, hat uns immer wieder neuen Mut gemacht“, sagte Ewan Maclean (33).
Manchmal haben wir vor Traurigkeit und Angst geweint, aber die Unterstützung so vieler Menschen, die sich hinter uns versammelt haben, hat uns immer wieder neuen Mut gemacht.
Ewan Maclean
Mit ihrer sportlichen Höchstleistung sammelten die Brüder Spenden für Trinkwasserprojekte, das Ziel der selbst gegründeten Maclean Foundation war eine Million Pfund.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.