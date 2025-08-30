Vorteilswelt
Premier League:

Chelsea übernimmt mit Derbysieg Tabellenführung

Fußball International
30.08.2025 15:44
Chelsea bezwang Fulham mit 2:0.
Chelsea bezwang Fulham mit 2:0.(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Chelsea hat in der englischen Fußball-Premier-League zumindest kurzzeitig die Tabellenspitze übernommen. Die „Blues“ gewannen am Samstag vor eigenem Publikum gegen Fulham 2:0, die Tore erzielten Joao Pedro (45.+9) und Enzo Fernandez (56./Elfmeter).

Chelsea hält nach drei Runden bei sieben Punkten, könnte aber an diesem Wochenende noch von Arsenal, Tottenham und Liverpool von Platz eins verdrängt werden.

