Ursache unklar
Erdmassen ließen Krater in Norwegen entstehen
Nördlich von Trondheim in Norwegen hat sich ein spektakulärer Erdrutsch ereignet. Am Samstagmorgen entdeckten Einsatzkräfte plötzlich einen großen Krater. Die Erdmassen rutschten teilweise in den angrenzenden Nesvatnet-See.
Der Krater entstand auf der Fernstraße E6 sowie der parallel verlaufenden Zugstrecke. Laut Berichten suchten die Einsatzkräfte zunächst nach einem vermissten Mann. Ein weiterer Mann, der im Auto unterwegs gewesen und von dem Erdrutsch erfasst worden sei, habe sich befreien können. Er werde in einem Krankenhaus behandelt. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie der Autofahrer in ein Boot gesprungen sei, das er auf seinem Anhänger transportiert habe.
Die Ursache des Unglücks noch unklar, sagte ein Sprecher zum Norwegen Rundfunk. Mindestens ein Auto landete im Wasser, Bewohnerinnen und Bewohner von zwei Häusern wurden evakuiert.
Hier sehen Sie eine Aufnahme von dem Krater:
Bauarbeiten im Visier
Deutsche Medien wie die Kreiszeitung berichteten, dass sich der Erdrutsch während Bauarbeiten der norwegischen Bahngesellschaft Bane NOR ereignete. „Wir wussten, dass es Quickton in dem Gebiet gibt, aber wir hätten keine Leute vor Ort gehabt, wenn wir befürchtet hätten, dass es zu einem Erdrutsch kommen würde“, sagte Bane NOR-Sprecher Gunnar Børseth. Als Quickton oder Fließton werden stark wasserhaltige Tone bezeichnet, die vor allem in den Küsten Skandinaviens vorkommen. Sie können bereits bei geringen Bodenerschütterungen und Hangneigung abrutschen.
Fachleute untersuchen nun, ob die Bauarbeiten den Erdrutsch ausgelöst haben könnten. Die Fernstraße E6 bleibt für mehrere Tage gesperrt, auch die parallel verlaufende Nordlandbahn ist betroffen – sie wird umgeleitet. Um den Vermissten zu suchen, sind noch Helikopter, Boote, Rettungshunde und Taucherinnen sowie Taucher im Einsatz.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.