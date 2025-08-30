Erdmassen ließen Krater in Norwegen entstehen

Bauarbeiten im Visier

Deutsche Medien wie die Kreiszeitung berichteten, dass sich der Erdrutsch während Bauarbeiten der norwegischen Bahngesellschaft Bane NOR ereignete. „Wir wussten, dass es Quickton in dem Gebiet gibt, aber wir hätten keine Leute vor Ort gehabt, wenn wir befürchtet hätten, dass es zu einem Erdrutsch kommen würde“, sagte Bane NOR-Sprecher Gunnar Børseth. Als Quickton oder Fließton werden stark wasserhaltige Tone bezeichnet, die vor allem in den Küsten Skandinaviens vorkommen. Sie können bereits bei geringen Bodenerschütterungen und Hangneigung abrutschen.