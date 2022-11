Fragen und Antworten zum nahenden Verbrennerverbot

Soll ich bereits jetzt in eine eigene Ladeinfrastruktur investieren?

Wer ein batterieelektrisches Auto nutzen will, kann von einer eigenen Wallbox etwa am Garagenstellplatz profitieren. In der Regel ist der Fahrstrom hier günstiger als an öffentlichen Ladesäulen, zudem lässt sich das E-Auto in der heimischen Garage meist unkompliziert über Nacht laden, um dann morgens mit vollem Akku bereitzustehen. Heutzutage ist ein Verzicht auf eine private Ladeoption teilweise ebenfalls möglich, denn vielerorts ist ein bereits gut ausgebautes öffentliches Angebot an Ladeinfrastruktur vorhanden. Mittlerweile finden sich Hypercharger etwa auf Supermarktparkplätzen. In vielen Fällen kann hier ein einmaliges Tanken während des Einkaufs bereits den Strombedarf für eine Woche decken. Da die elektrische Installation und die Wallbox selbst von wenigen Hundert bis zu mehreren Tausend Euro verschlingen können, ist der Verzicht auf einen privaten Ladepunkt in manchen Fällen ratsam.