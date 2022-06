NGO-Studie macht Stimmung gegen eFuels

Totschlagargument Wirkungsgrad

T&E kritisiert die Tatsache, dass der Wirkungsgrad von eFuels sehr gering ist. Man braucht zu ihrer also sehr viel mehr Energie, als man herausbekommt. Doch das lässt Schwarzer nicht als Argument gegen die synthetischen Kraftstoffe gelten: “Mit dem Argument Wirkungsgrad kann man sehr viele nützliche Optionen in ein schlechtes Licht rücken. In Wahrheit nützen eFuels Sonnen- und Windkraftpotenziale auf der Erde, die bisher brachliegen. Angesichts der gewaltigen Herausforderung müssen alle Optionen genützt werden.„